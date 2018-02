Tributo indie ao Led Zeppelin

Paola Messina – Território Eldorado

Depois de 6 anos em produção, “From The Land of the Ice and Snow”, disco duplo com cerca de 210 minutos de covers de clássicos da banda Led Zeppelin, tem lançamento marcado para o dia 12 de outubro.

O projeto produzido pela gravadora americana Jealous Butcher Records traz uma mescla de clássicos e músicas menos conhecidas dos britânicos Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham.

M. Ward, metade da dupla She & Him e um dos idealizadores do projeto, escolheu “Bron-Yr-Aur”, faixa instrumental de um dos álbuns mais aclamados da banda, “Physical Graffiti” (1975). Já “In The Evening”, originalmente com solo introdutório e sintetizado do Jimmy Page, ganhou interpretação do Chris Walla, guitarrista da banda Death Cab for Cutie.

Não há informações sobre vendas do álbum no Brasil, mas é possível encomendá-lo ($18 + taxa de entrega) pelo site da gravadora e ganhar um download gratuito de mais 18 faixas.

Lista de músicas e intérpretes

DISCO 1

Good Times Bad Times / KIND OF LIKE SPITTING

Babe I’m Gonna Leave You / THE CLAMPITT FAMILY

Dazed And Confused / THE PORTLAND CELLO PROJECT

featuring LAURA GIBSON & JOHN MOEN

Your Time Is Gonna Come / NICK JAINA

Whole Lotta Love / FUKD’UPTIGHT

Poor Tom / ADAM SELZER

Nobody’s Fault But Mine / CARCRASHLANDER

Fool In The Rain / KAIA

Thank You / DAN JONES

Heartbreaker / LACKTHEREOF FEAT. PETE MCCRACKEN

Moby Dick / KNOCK-KNOCK

Out On The Tiles / SUPER XX MAN

Friends / AMY ANELLE & THE SHISHI VALLEY BOYS

Tangerine / JEFF LONDON

Bron-Y-Aur Stomp / ARCH CAPE

Hey Hey What Can I Do / WEINLAND

In The Evening / CHRIS WALLA

DISCO 2

Black Dog / LANA REBEL

Rock and Roll / PELLET GUN

The Battle of Evermore / TU FAWNING

Stairway To Heaven / KELLY BLAIR BAUMAN

Misty Moutain Hop / BUELTON

Four Sticks / REBECCA GATES AND THE CONSORTIUM

Over The Hills and Far Away / JOHANNA KUNIN

No Quarter / TESTFACE

The Ocean / LAURA VEIRS & MOUNT ANALOG

Houses Of The Holy / BELTLINE

Kashmir / LOCH LOMOND

In The Light / THE LONG WINTERS

Bron-Yr-Aur / M. WARD

Down By The Seaside / POWER OF COUNTY

All My Love / PARKS & RECREATION

I’m Gonna Crawl / DAVE DEPPER

DISCO DIGITAL

Communication Breakdown / CAPTAIN VS. CREW

Heartbreaker / WOW & FLUTTER

Ramble On / THE LITTLE BETTERS

Immigrant Song / LEIGH MARBLE

That’s The Way / THIS BUSY MONSTER

Rock and Roll / TRACTOR OPERATOR

Going To California / THE VALIANT ARMS

When the Levee Breaks / LARRY CRANE

The Rain Song / ANTLERAND

Over The Hills and Far Away / THE MIGHTY GHOSTS OF HEAVEN

Dancing Days / MISS MURGATROID AND THE QUEENS OF HEART

D’yer Mak’er / CHAD CROUCH

The Wanton Song / REMOTE TREE CHILDREN

Nobodys Fault But Mine V.1 / CARCRASHLANDER

Going To California / COOL SUMNER

featuring LISA SCHONBERG, KATY DAVIDSON & TARA JANE O’NEIL

Tea For One / LKN

Hot Dog / THE BIG RIVER BAND