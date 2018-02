Tributo comemora os 30 anos do Ratos de Porão

da equipe Combate Rock

Os punks brasileiros já são são cinquentões, e se orgulham disso. O tempo passou, mas os integrantes do movimento mais perturbador da música brasileira mantêm o legado e iniciam uma série de comemorações para lembrar os 30 anos do começo de quase tudo.

No ano passado foi o Sesc Pompeia que relembrou o célebre concerto-movimento “O Começo do Fim do Mundo”. Agora é a vez do ícone Ratos de Porão, banda-símbolo que será o tema de um grande tributo. Serão 36 bandas participando de “Ratomaniax – Tributo ao Rato de Porão”. A homenagem tará artistas punks contemporâneos, admiradores, amigos e bandas influenciadas, emum espectro que começa no punk, passa pelo thrash metal e vai ao hardcore.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O time que participa do tributo é de primeira: Korzus, Bywar, D.F.C., Violator, Facada, Hillbilly Rawhide, Anthares, Leptospirose, No Limits, Delinqüentes, Ação Direta, Trassas, Força Macabra, Lobotomia, Blasthrash, Accion Mutante, Claustrofobia, Pesadelo Brasileiro, Agrotóxico, Ódio Social, Social Chaos, D.E.R., Simbiose, Hutt, Sistema Sangria, Satan’s Pray, Jezhell, Atroz, Challenge, Foice, Hömeleess, Ataque Periférico, Facada, Atitude Zero, Discarga, Violent Illusion e Diskarrego.

O CD já está disponível para venda. Para adquirir o tributo, entre em contato com a DISCOTERROR RECORDS: http://discoterror.loja2.com.br/1806884-DTR-001-RATOMANIAX-Tributo-RDP-CD-FRETE…