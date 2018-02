Tributo a Jon Lord no Café Piu Piu nesta quinta

da equipe Combate Rock

Um programa muito interessante na noite desta quinta-feira em São Paulo. Se perderá por algum motivo o show da banda alemã Scorpions, há uma opção mais em conta: Tributo a Jon Lord (ex-gtecladista do Deep Purple morto em maio deste ano), um show que reúne a nata do rock pesado brasileiro em um evento no Café Piu Piu, no bairro do Bexiga (Bela Vista), região central da capital paulista. Entre os participantes estão Ivan Busic (Dr. Sin, bateria), Rodrigo Simão (Dr. Sin, teclado), Xando Zupo (Pedra, guitarra), Kiko Muller (vocal, Golpe de Estado), Marco Ackua Calomino (Ackua Band) e Rodrigo Vanni (guitarra).

Serviço:

Rua 13 de Maio n°134 – São Paulo/SP – Tel: (11) 3258-8066 –

Abertura da Casa: 21h30 Show: 22h30 Couvert Art. R$18,00