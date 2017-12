Tributo a Freddie Mercury será relançado na íntegra em DVD

do site Playa del Nacho

O selo Eagle Rock lançará o megaconcerto beneficente de 1992 FREDDIE MERCURY TRIBUTE em um set de três DVDs/1 Blu-ray. A data de lançamento é 2 de setembro.

Uma versão anterior já fora lançada em DVD, mas não continha as apresentações individuais os artistas antes das memoráveis jams que ocorreram no estádio de Wembley no dia 20 de Abril de 1992, diferentemente da versão em Laser Disc, que trazia o programa na íntegra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abaixo, o conteúdo do DVD triplo, discriminado disco a disco:

Disco 1:

1) Intro

2) Brian May / Roger Taylor / John Deacon –

3) Metallica – Enter Sandman

4) Metallica – Sad But True

5) Metallica – Nothing Else Matters

6) Freddie Montaje [Insert]

7) Extreme – Queen Medley

8) Freddie Montaje (Insertado)

9) Def Leppard & Brian May – Now I’m Here

10) Queen – I’m Going Slightly Mad [Videoclip] (Insert]

11) Bob Geldof – Too Late God

12) Guns n’ Roses – Paradise City

13) Guns n’ Roses – Knocking On Heavens Door

14) Elizabeth Taylor – Discurso

Disco 2:

1) Joe Elliot, Slash & Queen – Tie Your Mother Down

2) Roger Daltrey, Tony Iommi & Queen – I Want It All

3) Zucchero & Queen – Las Palabras De Amor

4) Gary Cherone, Tony Iommi & Queen – Hammer To Fall

5) James Hetfield, Tony Iommi & Queen – Stone Cold Crazy

6) Robert Plant & Queen – Crazy Little Thing Called Love

7) Brian May – Too Much Love Will Kill You

8) Paul Young & Queen – Radio Ga Ga

9) Seal & Queen – Who Wants To Live Forever

10) Lisa Stansfield & Queen – I Want To Break Free

11) David Bowie, Annie Lennox & Queen – Under Pressure

12) Ian Hunter, David Bowie, Mick Ronson & Queen – All The Young Dudes

13) David Bowie, Mick Ronson & Queen – Heroes

14) George Michael & Queen – ’39

15) George Michael, Lisa Stansfield & Queen – These Are The Days Of Our Lives

16) George Michael, London Gospel Choir & Queen – Somebody To Love

17) Elton John, Axl Rose & Queen – Bohemian Rhapsody

18) Elton John, Tony Iommi & Queen – The Show Must Go On

19) Axl Rose & Queen – We Will Rock You

20) Liza Minelli & Todos – We Are The Champions

Disco 3:

1) Rehearsal Footage

2) Documentary

3) Photo Galleries

4) Facts