Três grandes atrações extras no Stay Heavy Metal Stars 2012

A três dias da 6ª edição do Stay Heavy Metal Stars, a produção do evento preparou um presente para o público do evento que celebra os 9 anos do programa de TV Stay Heavy.

Três bandas da cena nacional, que acabaram de laçar um EP, irão apresentar seus trabalhos autorais no Stay Heavy Metal Stars. São elas: Nervosa, Chaosfear e Ancesttral!

“Quem já foi a alguma edição do Stay Heavy Metal Stars sabe que sempre preparamos alguma surpresa. Dessa vez três das melhores bandas nacionais do momento irão nos presentear com seu talento no evento”, afirma Vinicius Neves, apresentador do Stay Heavy e idealizador do Stay Heavy Metal Stars.

“Essa é apenas uma das muitas surpresas, irá rolar muita coisa boa que o público só vai descobrir na hora!”, complementa Cintia Diniz, apresentadora do Stay Heavy.

O evento terá como atração um pocket show especial do guitarrista Kiko Loureiro, e depois irão acontecer as famosas jams com 70 músicos tocando clássicos do Heavy Metal mundial. Presença confirmada de músicos das bandas: Angra, Korzus, Torture Squad, Dr. Sin, Shadowside, Ancesttral, Goatlove, Salário Mínimo, Centurias, Stress, Kamala, Ravenland, Hellight, Carro Bomba, Panzer, Threat, King Bird, Trayce, Pavilhão 9, Genocídio, Mindflow, Woslom, Comitiva do Rock, Nervosa, Chaosfear, Death Tribute, Project46, Suprema, Hall Of Shadows, Seventh Seal, Odum, Command6 e outros convidados!

Lembrando que a casa irá abrir às 21h e o Kiko Loureiro se apresenta às 22h. Portanto cheguem cedo!

Confira o vídeo do evento: http://youtu.be/mjVSrK3OzBs

Adquira seu ingresso com antecipado em:

– TicketBrasil: https://ticketbrasil.com.br/festival/stayheavymetalstars-sp/

– Blackmore Rock Bar: Al. dos Maracatins, 1317 – Moema – Tel.: 11-5041-9340

– Consulado do Rock: Galeria do Rock – R. 24 de Maio, 62 – 1º andar – Tel.: 11-3221-7933

Serviço:

Stay Heavy Metal Stars 2012 – O show das estrelas do Metal nacional!

Data: 7 de setembro (sexta-feira)

Horário: Abertura casa – 21h00 / Início show – 22h00

Local: Blackmore Rock Bar (Al. dos Maracatins, 1317 – Moema – São Paulo/SP)

Atrações: Kiko Loureiro & jams com clássicos do Metal mundial!

Ingressos: R$ 25,00

Pontos de venda:

Consulado do Rock (Galeria do Rock – R. 24 de Maio, 62 – 1. andar – Tel.: 11-3221-7933)

Blackmore Rock Bar (Al. dos Maracatins, 1317 – Moema – Tel.: 11-5041-9340)

TicketBrasil: https://ticketbrasil.com.br/festival/stayheavymetalstars-sp/

Informações: www.stayheavy.com