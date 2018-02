Transatlantic, a nata do rock progressivo atual

Marcelo Moreira

Ceticismo faz parte da vida, principalmente na de um jornalista. O problema é quando certos cidadãos, jornalistas ou não, começam a brigar com a notícia. Nunca entendi muito bem a regra do “ame-o ou odeie-o” no rock, em especial quando se trata de música de boa.

De vez em quando aparecem seres em publicações por aí que adoram vaticinar a morte do rock progressivo ou rotular de dinossauros bandas do segmento. Tripudiam sobre o que não conhecem. E escrevem sobre o que não ouviram – o célebre “não ouvi e não gostei”. Essas bobagens são escritas soibretudo em cadernos dedicados a adolescentes de alguns jornais.

Mas eis que de repente aperece um assombro como o “The Whirlwind”, o mais recente trabalho do Transatlantic, monumental grupo progressivo que nada mais do que um projeto paralelo reunindo quatro gigantes da música atual: Neal Morse (guitarra, teclados e vocais, ex-Spock’s Beard), Roine Stolt (guitarra e vocais, líder do grupo sueco Flower Kings), MIke Portnoy (baterista do Dream Theater) e Pete Trewavas (baixista do Marillion).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bom gosto, inteligência e muito virtuosismo sem que se caia no pedantismo e na auto-indulgência. “The Whirlwind” tem suas faixas quilométricas, mas seguindo a escola tradicional do sub-gênero progressivo implantada nos anos 70: são mini-suítes, com andamentos intrincados, muita ênfase na harmonia e vocais perfeitamente colocados.

O álbum é o quinto do grupo de amigos, sendo o terceiro de estúdio. É o mais acessível de todos, embora não tenha a mesma qualidade progressiva de “Bridge Across the River”. Temia-se que a conversão de Neal Morse a uma vertende mais fundamentalista do cristianismo (fato que o levou a deixar a ecelente banda Spcok’s Beard) influenciasse nas letras, mas isso não ocorreu, para alegria de todos.

Para quem aprecia música inteligente e bem tocada – “música para a cabeça, e não para os pés”, como sempre diz Robert Fripp, do King Crimson -, “The Whirlwind” é um álbum que resgata o sub-gênero e cala a boca dos críticos que preferem bandinhas de garagem do interior de Idaho que duram duas semanas e só eles conhecem.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Aproveite e ouça o programa-podcast Combate Rock nº 3, produzido pela equipe do blog Combate Rock, que analisa e discute a trajetória do guitarrista Stevie Ray Vaughan, que morreu há 20 anos.

Combate rock #3 by mmoreirasp