Trail of Tears e Lacrimas Profundere anunciam show no Brasil

Após anunciar o retorno dos portugueses do Moonspell, a produtora Dark Dimensions recentemente confirmou apresentação das bandas Trail of Tears e Lacrimas Profundere no Brasil. O show está agendado para o próximo dia 10 de novembro, no Blackmore Rock Bar, em São Paulo. Até o momento, esta é a única performance dos grupos no país.

Atualmente, o Trail of Tears é formado por Ronny Thorsen (vocal gutural), Cathrine Paulsen (vocal soprano), Bjørn Erik Næss (guitarra), Endre Moe (baixo) e Bjørn Dugstad Rønnow (bateria). O mais recente disco dos noruegueses, “Bloodstained Endurance”, foi lançado em 2009, pela gravadora Napalm Records. Antes de vir ao Brasil, eles serão uma das principais atrações do renomado festival belga Metal Female Voices Fest.

Já os alemães do Lacrimas Profundere encontram-se em excursão, divulgando o álbum “The Grandiose Nowhere”, também lançado via Napalm Records. Apesar de já terem tocado na América do Sul, esta é a primeira vez que Rob Vitacca (vocal), Oliver Nikolas (guitarra), Tony Berger (guitarra) e Dominik Scholz (bateria) encontrarão os fãs brasileiros.

Serviço SP

Data: 10 de novembro

Local: Blackmore Rock Bar

Endereço: Alameda dos Maracatins, 1317 – Moema

Abertura da casa: 23h00

Primeiro Show pontualmente: 00h00

Ingressos: R$ 70,00

Ponto de venda: loja Lady Snake – Galeria do Rock

Ingressos online: http://www.ingressosparashows.com.br

Imprensa: (13) 9161.6267 – press@theultimatemusic.com