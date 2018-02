Tony Levin, um mestre do baixo e do rock progressivo

Marcelo Moreira

O magnífico baixista norte-ameriano Tony Levin veio a São Paulo no ano passado com seu projeto Stick Men e tocou no Sesc Belenzinho em um evento da instituição, só que com divulgação zero. O Combate Rock conseguiu registrar na última hora sua passagem pela cidade, mas não conseguiu estar presente ao show. Entretanto, a revista Veja fez um rápido vídeo com o músico, ex-King Crimson, Peter Gabriel e Yes, com entrevista conduzida pelo ótimo jornalista Sérgio Martins. Veja abaixo:

Baixista de origem, Levin acabou se notabilizando na banda de Gabriel e depois no King Crimson (formação dos anos 80) por ser um entusiasta do instrumento chamado stick – criado pelo luthier norte-americano Emmett Chapman no início dos anos 1970. O Chapman Stick, ou simplesmente stick, é um instrumento musical elétrico que, de forma simplificada, é uma mescla de baixo e guitarra.

A formação do Stick Men que gravou o álbum de 2010: Michael Bernier (agachado), Pat Mastelotto (centro) e Tony Levin (dir.) (FOTO: DIVULGAÇÃO)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Stick Man” é o nome do mais recente trabalho do Stick Men, lançado em 2011 e que conta com a participação do baterista Pat Mastelotto (ex-King Crimson) e do stick player Michael Bernier.

Tony Levin em ação com o King Crimson em 1982

Mesmo com o currículo extenso, Tony Levin não para e encontra tempo para participar dos mais variados projetos, do jazz ao heavy metal. O Stick Men é a sua prioridade e o seu filho dileto, mas ele hoje é mais conhecido entre as novas gerações de roqueiros por conta de sua participação em dois projetos extraordinários de metal progressivo.