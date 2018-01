Tony Iommi já tem músicas novas para novo CD do Black Sabbath, diz baixista

Luciano Borborema – Território Eldorado

Apesar de ter sido recentemente diagnosticado com um linfoma, Tony Iommi do Black Sabbath parece estar com tudo. De acordo com o baixista Geezer Butler, o guitarrista já tem algumas músicas prontas.

“Hoje os motores voltaram a funcionar no estúdio caseiro de Tony. Longe de ficar para baixo e deprimido com o diagnóstico de linfoma, Tony já compôs duas novas músicas”, postou o baixista em seu site oficial.

“É ótimo ouvi-lo tocando aqueles riffs novamente. É preciso mais do que isso (o câncer) para pará-lo. Mal posso esperar para que todos vocês possam ouvir nosso trabalho”, acrescentou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



Baixista Geezer Butler. (Divulgação)



Veja também:

– Tony Iommi escreve mensagem de agradecimento aos fãs

– Black Sabbath seria umas das atrações do Coachella

– Black Sabbath anuncia retorno

TONY IOMMI

Há alguns dias, Tony Iommi postou em seu site oficial um texto em agradecimento aos fãs pelo apoio. No fim do ano passado, o guitarrista do Black Sabbath foi diagnosticado com um câncer linfático.

Na mensagem, o roqueiro diz “que não era isso que gostaria de receber no Natal, mas que agora é espera os resultados dos exames para começar o tratamento”. O guitarrista ainda fala que a gravação do novo álbum do Black Sabbath segue firme e forte. “As coisas estão indo muito bem no estúdio”, conta Iommi.