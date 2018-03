Tony Iommi diz que continua trabalhando e está ansioso para 2013 com novo álbum do Sabbath

do blog Roque Reverso

O guitarrista do Black Sabbath Tony Iommi postou uma mensagem positiva aos fãs em seu site oficial pouco antes do Natal. Diagnosticado com câncer no início de 2012, ele agradeceu o apoio de todos durante o tratamento que está realizando, disse que continua trabalhando no novo disco do grupo de heavy metal e deixou clara sua ansiedade em relação a 2013.

“Estou ansioso para o próximo ano, esperando para saber o que vocês acham do álbum e preparado para tocar até quando for possivel”, escreveu Iommi.

O novo álbum do Black Sabbath, previsto para 2013, conta com três integrantes da formação original: Ozzy Osbourne, Iommi e o baixista Geezer Butler. O único que ficou de fora foi o baterista Bill Ward, que não conseguiu assinar um contrato satisfatório com os demais ex-companheiros.

O grupo deve se apresentar na Austrália e na Nova Zelândia, entre abril e maio, e no festival Ozzfest, em maio, no Japão.