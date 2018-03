Tony Iommi diz que Black Sabbath já tem músicas novas

Luciano Borborema – Território Eldorado

No começo do ano, o baixista Geezer Butler havia dito que o Tony Iommi estava trabalhando a todo vapor e que o guitarrista já tinha algumas músicas inéditas prontas.

Dessa vez quem aparece para dar a boa notícia aos fãs da banda é o próprio Tony Iommi. “Já escrevemos algumas músicas ótimas”, declarou o músico do Black Sabbath no seu site oficial.



Os integrantes do Black Sabbath. (Divulfação)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



“Recebi a última dose da quimioterapia e agora esperamos que meu corpo comece a voltar ao normal. Tenho três semanas de radioterapia por vir, vamos ver”, disse ainda Tony Iommi sobre o tratamento de seu câncer. Além disso, o guitarrista agradeceu aos companheiros do Black Sabbath, que viajaram até o Reino Unido para que os trabalhos do grupo não fossem paralisados.

No fim do ano passado, o guitarrista do Black Sabbath foi diagnosticado com um câncer linfático. Na época, escreveu uma mensagem dizendo “que não era isso que gostaria de receber no Natal, mas que agora espera os resultados dos exames para começar o tratamento”. O guitarrista ainda falava que a gravação do novo álbum do Black Sabbath segue firme e forte. “As coisas estão indo muito bem no estúdio”, contava Iommi.