Tomahawk, projeto paralelo de Mike Patton, lançará disco novo que já pode ser ouvido na internet

Flávio Leonel – Roque Reverso*

Não bastasse ser um dos maiores frontmen do rock, Mike Patton é um sujeito insaciável, quando o assunto é a participação em projetos musicais. A mais recente novidade do eterno vocalista do Faith No More é o lançamento do novo disco do seu projeto paralelo, o supergrupo pesado Tomahawk. “Oddfellows” é o nome do álbum, que terá 13 músicas e será lançado no dia 29 de janeiro pela gravadora Ipecac.

Para quem não conhece o Tomahawk, ele foi fundado em 2000. Inicialmente, Patton passou a trocar gravações com o guitarrista Duane Denison (ex-Jesus Lizard) apenas com intuito de colaborar musicalmente.

Mas o projeto começou a ganhar maior proporção após Denison recrutar o baterista John Stanier, que foi da formação original do Helmet.

Depois disso, o vocalista do FNM convidou o baixista Kevin Rutmanis, do Melvins, e a banda se consolidou e virou mais um laboratório musical do insano Patton.

“Oddfellows” é o quarto disco do Tomahawk, que já gravou os álbuns ”Tomahawk”, de 2001, Mit Gas, de 2003, e Anonymous, de 2007.

A banda já havia lançado, em novembro de 2012, o single “Stone Letter”, segunda faixa do novo trabalho, que conta com um novo baixista: Trevor Dunn, que tocou em outros projetos de Patton, como o Fantomas e o Mr. Bungle.

Os brasileiros, por sinal, terão a oportunidade de ver o Tomahawk ao vivo no Lollapalooza 2013, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de março no Jockey Club, em São Paulo.

O grupo vai tocar no dia 30, quando também o Queens of The Stone Age, o Franz Ferdinand e o The Black Keys vão se apresentar, entre outras atrações já confirmadas para a segunda edição do aguardado festival.

Apesar de “Oddfellows” ter o dia 29 de janeiro como data de lançamento, já é possível ouvi-lo na íntegra na internet, por meio do site da revista norte-americana Spin.

Neste link, você poderá não só escutá-lo como também ler uma entrevista em inglês com os componentes do Tomahawk.