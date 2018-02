Tom Cruise divulga foto como roqueiro para seu próximo filme

Marcelo Moreira

A imensa esmagadora dos filmes que têm como tema o rock são lançados com roteiros constrangedores. Os clichês mais asquerosos dominam as tramas, com atores atuando com extrema má vontade ou demonstrando total inadequação aos papéis.

Os exemplos constrangedores são “Rock Star”, com Mark Wahlberg (ex-integrante de boy band e que adora hip hop e rap) e Jennifer Aniston, e mais recentemente “The Runaways”, pretensa videobiografia da boa banda feminina dos anos 70, com as teens Dakota Fanning e Kristen Stewart.

Pois a mais nova empreitada nesta área promete ser igualmente constrangedora. Por meio de seu site oficial, o ator Tom Cruise divulgou a primeira foto de como ficará seu visual em “Rock of Ages“, adaptação cinematográfica do musical homônimo.

No filme, Cruise vive o rockstar decadente Stacee Jax, um dos protagonistas. Assim como aconteceu com Alec Baldwin, o ator está praticamente irreconhecível na foto, com diversas tatuagens e o cabelo comprido. O roteiro, como era de se esperar, é um amontoado de clichês.

O texto original da peça de teatro, que fez bastante sucesso nos Estados Unidos, traz a história de uma jovem, vivida por Julianne Hough (com boa atuação em “Burlesque”), que vai a Hollywood nos anos 80 para conhecer o cenário musical e acaba quase destruída por ele (quanta criatividade, não??????????)

No percurso, ela se apaixona por Drew, personagem de Diego Boneta, mas o arrogante roqueiro veterano Stacee Jax também acaba chamando a atenção da moça (que argumento inédito!!!!!!! Nunca antes na história do cinema foi usado…)

O filme copia a peça na trilha sonora, que é a única coisa que se salva no projeto – são canções clássicas do hard rock dos anos 80, com músicas de bandas como Def Leppard, Whitesnake, Twisted Sister e Bon Jovi. A produção do filme estuda permitir que alguns dos membros das bandas possam fazer participações especiais.

“Rock of Ages” tem ainda no elenco Catherine Zeta-Jones (“Zorro”, “Traffic”), Russell Brand (“O Pior Trabalho do Mundo”) e Paul Giamatti (“Minha Versão do Amor”, entre outros) e tem previsão de estreia nos cinemas norte-americanos no dia 1º de junho de 2012.

Faça a escolha certa

Nos últimos 20 anos, apenas dois filmes de rock de verdade escaparam da vala comum das porcarias. “Still Crazy”, produção inglesa de 1998, é uma sátira às grandes bandas de hard rock dos anos 70 que separavam e tentavam uma volta patética 20 anos depois.

Obviamente inspirado em bandas como Uriah Heep, Aerosmith, Nazareth e tantas outras do hard rock setentista, o filme equilibra muito bem o humor e a sátira sem que seja preciso desancar o gênero e esculhambar com os personagens.

Estão lá os clichês da vida dos roqueiros, como os excessos com drogas e bebidas, as tentativas de farras com mulheres e o desgosto de verem repetidos os mesmos erros do passado, tudo na visão dos cinco músicos falidos e fracassados da banda fictícia Strange Fruit. O resultado é bom, já que não há exageros e drama e comédia são equilibrados com boa dose de inteligência e direção segura.

Bill Nighy é o destaque do filme, como vocalista narcisista e afetado. Em português recebeu o título de “Ainda Muito Loucos” pode ser alugado em blu-ray e DVD em algumas locadoras.

“Control” é outra produção inglesa que tenta narrar a vida tumultuada do cantor Ian Curtis, vocalista da então promissora banda Joy Division. O roteiro é baseado em livro escrito pela viúva do cantor – no filme vivida pela ótima atriz Samantha Morton.

O filme é bastante correto, sem afetações e exageros, dando bastante ênfase ao perfil psicológico complexo de Curtis e seu relacionamento conturbado com a música.

Poderia citar ainda “Almost Famous – Quase Famosos”, de 2000, ou “The Wonders”, de 1996. São bem feitos, mas têm defeitos crassos para produções como essas: excesso de clichês, atores inadequados e roteiros pouco inspirados. “Escola de Rock”, de 2003? É uma comédia infantil (ou infantilóide). É divertida, zoa com vários clichês roqueiros, mas não passa de simples diversão.