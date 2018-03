Time for Fun assume o festival Lollapalooza

O Estado de S.Paulo

A empresa Time for Fun (T4F Entretenimento S/A) anunciou nesta segunda-feira, 5/8, que assumiu a operação do festival Lollapalooza Brasil, abandonado na semana passada pela Geo Eventos, das Organizações Globo.

Felipe Rau/Estadão Peal Jam encerrou edição de 2013 em SP

Segundo a T4F, o acordo prevê a realização do festival no Brasil durante os próximos cinco anos, renováveis por mais cinco. A Geo Eventos anunciou na sexta que, “por falta de sinergia”, estava deixando o festival, um dos maiores do mundo e que se realiza há 22 anos nos Estados Unidos. Até então, sustentava que a parceria era um sucesso absoluto.

“Esta parceria vem fortalecer o posicionamento estratégico da T4F como a maior empresa de entretenimento da América do Sul na medida em que adicionamos mais um conteúdo ao nosso portfólio, aumentando ainda mais a diversificação de nossas receitas e maior diluição de custos fixos. Além disso, aumentamos nossa exposição ao segmento de festivais que cada vez mais tem ocupado espaço no Brasil e no mundo”, anunciou a empresa.

A T4F já é responsável pelo festival Planeta Terra, de perfil semelhante ao Lollapalooza. Ontem mesmo, anunciou mais uma atração para a edição 2013, a banda de hip-hop norte-americana The Roots. O Planeta Terra Festival será realizado no dia 9 de novembro, no Campo de Marte, em São Paulo, com atrações como Lana del Rey, Blur, Beck e Palma Violets. Em apenas uma semana, o festival teve esgotado seu primeiro lote de ingressos.

O festival Lollapalooza foi criado em 1991 por Perry Farrell, vocalista da banda Jane’s Addiction, nos Estados Unidos. Em 2010, Farrell iniciou sua globalização, com a primeira edição em Santiago, no Chile, que reuniu até agora um público de 360 mil pessoas na capital chilena (a edição de 2014 naquele país foi confirmada ontem, e será realizada entre 29 e 30 de março no Parque O’Higgins). A primeira edição em São Paulo foi em 2012.

Segundo a T4F, a edição de 2014 em São Paulo, já com produção da T4F, tem expectativa de público de cerca de 140 mil pessoas e 80 bandas no total. A empresa informou que divulgará as atrações “em breve, com novidades inéditas”.