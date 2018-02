Thurston Moore apresenta nova banda com música inspirada em Burroughs

Flávio Leonel – Roque Reverso*

O guitarrista e vocalista Thurston Moore, do Sonic Youth, não perdeu muito tempo para montar uma nova banda pouco depois de seu divórcio com Kim Gordon, baixista e vocalista do histórico conjunto de rock alternativo. Ele lançou um outro projeto, o Chelsea Light Moving, e liberou, no dia 22 de junho, a música de estreia no blog do novo grupo.

A faixa “Burroughs” tem, é claro, inspiração em William S. Burroughs, norte-americano considerado um dos maiores escritores da chamada “Geração Beat”. Foi gravada e mixada em maio por Justin Pizzoferrato.

No Chelsea Light Moving, Moore tem ao seu lado o guitarrista Keith Wood, a baixista Samara Lubelski e o baterista John Moloney.

Apesar do rompimento da união conjugal com Kim Gordon, o ex-casal tem gravado material novo com nada menos que Yoko Ono, viúva de John Lennon. Quanto ao Sonic Youth, que passou pelo Brasil no SWU de 2011, nenhuma novidade, por enquanto: tudo parado e sem perspectivas de um retorno.