'Thriller' completa 30 anos; confira 10 curiosidades sobre o álbum

Marcio Claesen – estadão.com.br

Reprodução Capa do álbum ‘Thriller’, o mais vendido no mundo em todos os tempos

Produzido durante seis meses em 1982 e lançado em 30 de novembro daquele ano, Thriller tem apenas nove canções, mas sete delas foram lançadas como singles e chegaram ao top 10 da parada norte-americana: The Girl Is Mine (com Paul McCartney, nº 2 na Billboard), Billie Jean (nº 1), Beat It (nº 1), Wanna Be Startin’ Something (nº 5), Human Nature (nº 7), P.Y.T. (nº 10) e Thriller (nº 4).

Álbum mais vendido no mundo (mais de 70 milhões de cópias), Thriller foi a segunda parceira de Michael com o produtor Quincy Jones (eles trabalharam juntos no bem-sucedido Off The Wall, de 1979).

Na edição do Grammy de 1984, o álbum rendeu ao popstar oito prêmios: álbum do ano, gravação do ano (Beat It), melhor performance vocal masculina (Thriller), melhor arranjo, melhor performance vocal masculina de R&B (Billie Jean), melhor canção de R&B (Billie Jean), melhor performance masculina de rock (Beat It) e melhor vídeo musical em formato longo (Thriller).

O álbum acabou virando espetáculo musical, e Thriller Live Brasil chega aos palcos do País no início de 2013. Confira mais dez curiosidades sobre esse clássico que completa 30 anos nesta sexta-feira, 30, e que ajudou Michael Jackson a se tornar o Rei do Pop e uma lenda:

1. Michael Jackson escreveu quatro das nove canções do álbum: Wanna Be Starting Something, Thr Girl Is Mine, Beat It e Billie Jean.

2. O vídeo de Beat It, que custou US$ 150 mil (cerca de R$ 313 mil), foi dirigido por Bob Giraldi. O tema da briga entre gangues rivais – presente no vídeo – retornou em um longa-metragem dirigido por Giraldi em 2000, Uma Receita para a Máfia.

3. Quando as canções ficaram prontas, tanto Jackson quanto Jones ficaram descontentes com o resultado e as remixaram novamente.

4. Se dependesse de Quincy Jones, Billie Jean não entraria no álbum. O produtor não achava-a suficientemente forte para ser lançada.

5. Os primeiros nomes que Michael pensou para a faixa-título Thriller foram Starlight e Midnight Man.

6. Vincent Price, célebre por filmes e seriados de terror, é quem declama os últimos versos de Thriller.

7. Duas das irmãs de Michael, Janet e LaToya, fazem backing vocals na faixa P.Y.T.

8. O álbum teve um relançamento em 2001, que incluía Someone in the Dark, composta para a trilha sonora de E.T. – O Extraterreste.

9. Em outro relançamento – de 2008 – Thriller ganhou remixes de nomes como Kanye West e Fergie.

10. Human Nature foi a última canção incluída no álbum e foi composta por John Bettis e Steve Porcaro, tecladista da banda Toto – famosa por hits como Africa e Rosanna (ambos de 1982).