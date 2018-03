Thom Yorke divulga material inédito

do Território Eldorado

O líder do Radiohead, Thom Yorke divulgou através de sua conta no SoundCloud, faixas inéditas da banda Atoms For Peace. O grupo conta ainda com Flea, Nigel Godrich, Mauro Refosco e Joey Waronker.



Algumas faixas podem ficar de fora do trabalho de estreia da super banda. O disco chamado de Amok, está previsto para ser lançado no dia 25 de fevereiro no Reino Unido, e no dia seguinte, nos Estados Unidos.

Além das possíveis faixas do trabalho, Yorke liberou músicas de sua carreira solo e versões alternativas de The King Of Limbs do Radiohead.

Confira aqui as faixas: