Theatres des Vampires oficialmente confirma show no Brasil

da equipe Combate rock

Cinco anos após bela performance de estreia no Brasil, a banda italiana Theatres des Vampires está de volta ao país. A produtora Beauty in Darkness orgulhosamente confirmou, até o momento, única apresentação para o próximo dia 23 de setembro (domingo), no Carioca Club, em São Paulo. O grupo Ravenland, ícone do gothic metal nacional, terá a responsabilidade de abrir a noite.

Os ingressos para o show na capital paulistana já estão à venda nas lojas Profecias e Hellion, na Galeria do Rock, e no site da Ticket Brasil, a partir de R$ 60,00.

Neste momento, Sonya Scarlet (vocal), Stephan Benfante (guitarra), Zimon Lijoi (baixo), Gabriel Valerio (bateria) e Fabian Varesi (teclado) estão em plena turnê de promoção do álbum “Moonlight Waltz” (2011).

O Theatres des Vampires tem 18 anos de carreira e ficou mundialmente famoso pela temática voltada ao lado oculto dos vampiros e sonoridade bombástica com elementos do gothic metal, música eletrônica e certa direção sinfônica.

Serviço São Paulo

Theatres des Vampires no Brasil

Data: 23 de setembro de 2012 (domingo)

Banda de abertura: Ravenland

Local: Carioca Club

End: Rua Cardeal Arcoverde, 2.899

Hora: 18h

Ingressos:

1º lote: R$ 60,00 (10/05/2012 à 10/08/2012), camarote: R$ 90,00

2º lote: R$ 75,00 (11/08/2012 à 22/09/2012), camarote:R$ 110,00

3º lote: R$ 90,00 (porta), camarote: R$ 140,00

Estudante – preço promocional: R$ 60,00.

Pontos de venda:

Galeria do Rock: Lojas Profecias (11) 3333-2364 | Hellion (11)33332364

Ingresso online: Ticket Brasil – http://www.ticketbrasil.com.br

Imprensa: (13) 9161.6267 – press@theultimatemusic.com