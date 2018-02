The Who volta aos palcos em 2011

Paola C. Messina -Território Eldorado

Em entrevista publicada no site oficial do The Who, Roger Daltrey disse que estão prontos para uma nova turnê e que o guitarrista Pete Townshend está compondo canções que farão parte de uma ‘rock opera’ intitulada ‘Floss’.

“Estamos em fase de planejamento para o ano que vem,” comentou Daltrey. “No momento, não posso divulgar detalhes… Gostaria que fosse uma turnê com vários tipos de shows: tocar “Quadrophenia” uma noite e ‘greatest hits’ na próxima… É isso que quero fazer. E “Tommy”, se eu ainda consigo cantar “Tommy”. Isso, para mim, seria muito divertido, não ter que fazer o mesmo show todas as noites.”

Além das novas do The Who, Daltrey revelou que está pensando em lançar seu álbum ‘Blues’ no ano que vem: “Sempre quis fazer algo com Jimmy (Page). O que que ele está fazendo agora? É uma perda de talento – ele é um gênio,” disse o cantor, mencionando também que gostaria de colaborar com os guitarristas Eric Clapton e Keith Richards.

Confira a entrevista de 30 minutos com Roger Daltrey (em inglês): http://www.thewho.com/