The Who vai relançar 'Tommy' em caixa com quatro CDs

Marcelo Moreira

O baú de novidades está secando, mas o veteraníssimo Who ainda tem algumas cartas na manga, mesmo que seja para reciclar lançamentos recentes. Depois das caprichadas caixas com material inédito e ao vivo, bem como demos, dos álbuns “Live At Leeds” e “Quadrophenia”, os olhos se voltaram para a obra-prima “Tommy”, a grande ópera-rock.

Será lançada em novembro a caixa contendo o álbum original, 20 demos inéditas e uma versão ao vivo remasterizada do “Tommy”, originalmente lançado em 1969. As informações preliminares dão conta de que serão 4 CDs: o disco remasterizado, 20 demos inéditas, mixagem em 5.1 em blu-ray, dois CDs ao vivo, sendo um ao vivo com uma seleção de faixas não lançadas oficialmente de shows de 1969, um livro e uma réplica do pôster de show nos Estados Unidos.

De acordo com site da banda, uma das versões ao vivo de “Tommy” foi tirada de fitas que o guitarrista Pete Townshend havia pedido para o engenheiro de som da banda destruir. O funcionário não o fez e as manteve guardadas por muito tempo, o que deu muito trabalho para recuperá-las.

Na década passada já havia chegado ao mercado um CD duplo de “Tommy”, uma edição “deluxe”, com o disco original remasterizado e o segundo contendo demos, material inédito e outras versões de músicas do álbum. O material da caixa a ser lançado em novembro não traz grandes novidades, mas é evidente que o novo tratamento de áudio é um dos grandes atrativos, assim como o material diferente que deve estar contido nos álbuns ao vivo.