The Who deve fechar os Jogos Olímpicos de Londres

Depois de virar piada na internet de forma involuntária, a banda The Who finalmente acertou a sua participação na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Londres, que acontece no dia 12 de agosto. A informação é do jornal britânico “Mirror”. Antes da banda subirão ao palco George Michael, Take That e Emeli Sande.

O governo inglês e o comitê olímpico local querem que o evento seja uma total convergência entre esporte e cultura e escolheu artistas representativos da música britânica dos últimos 50 anos para dar um brilho especial aos Jogos Olímpicos. o ex-beatle Paul McCartney tocará na cerimônia de abertura.

Em maio, Roger Daltrey, vocalista do The Who, e o empresário da banda, Bill Curbishley, disseram que os organizadores da Olimpíada convidaram o baterista Keith Moon, morto em 1978, para tocar.

Os dois levaram o convite na brincadeira e até forneceram um “endereço” para o envio do “convite: um crematório no norte de Londres, onde o baterista foi cremado. A situação inusitada virou um dos grandes hits hunorísticos da internet à época.