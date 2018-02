The Who anuncia turnê com 'Quadrophenia'

Reuters

LOS ANGELES – A lendária banda de rock The Who anunciou nesta quarta-feira, 18, sua primeira turnê pela América do Norte em quatro anos, apresentando toda a ópera-rock Quadrophenia e outros hits memoráveis.

AP Roger Daltrey e Pete Townshend numa apresentação em 2006

Os fundadores Roger Daltrey e Pete Townshend, acompanhados de Zak Starkey, Pino Palladino, Simon Townshend, Chris Stainton, Loren Gold e Frank Simes, começam a turnê em 1º de novembro, na Flórida, fazendo seis semanas consecutivas de shows. Uma segunda etapa vai do final de janeiro ao fim de fevereiro.

O The Who é uma das bandas que fizeram a “Invasão Britânica” dos Estados Unidos na década de 1960, depois do enorme sucesso dos Beatles. A formação original tinha Keith Moon na bateria e John Entwistle no baixo (ambos já morreram).

O quarteto emplacou sucessos como My Generation e I Can See for Miles, e, como muitas bandas da época, experimentou com novos estilos, o que levou à sua primeira ópera-rock, Tommy, de 1969, sobre um menino surdo, mudo e cego que é ás no fliperama.

“Quadrophenia“, de 1973, descreve musicalmente o amadurecimento de um jovem, e inclui sucessos como 5:15 e The Real Me.

Em 24 de julho, cinemas de várias partes dos Estados Unidos exibirão em sessão única o documentário The Who: Quadrophenia – Can You See the Real Me?, sobre a criação desse álbum clássico.