The Vaccines cancela show no Planeta Terra

Baixa no festival Planeta Terra. A banda inglesa The Vaccines não vai mais se apresentar no evento. O anuncio foi feito através do site da revista Rolling Stone Brasil. De acordo com matéria publicada nesta tarde de quarta-feira (15), o empresário da banda confirmou à revista o cancelamento.

Apesar do festival não oficializar a baixa, o site oficial da banda já não traz na sua parte de agenda a apresentação em São Paulo. O motivo do cancelamento não foi revelado.

What Did You Expect From the Vaccines? (2011) é o nome do álbum de estreia da banda The Vaccines. Formada em Londres no ano passado, é uma das grandes promessas do cenário. Ficou em 3º lugar no BBC Sound 2011, que em anos anteriores revelou nomes como Florence and the Machine, Adele e Franz Ferdinand.

A edição 2011 do festival será no dia 5 de novembro no Playcenter, na zona oeste de São Paulo. As bandas The Strokes, Beady Eye, Peter Bjorn and John e Toro Y Moi são as atrações da quinta edição do Planeta Terra.

Em 2010, a 4ª edição reuniu 20 mil pessoas e teve entradas esgotadas dois meses antes. Tocaram quinze atrações, entre elas Smashing Pumpkins, Pavement, Phoenix, Mika, Of Montreal, Empire of the Sun, Hot Chip, Passion Pit.