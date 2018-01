'The Queen is Dead' do Smiths é eleito o maior álbum da história por leitores de revista inglesa

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Em uma lista de 500 álbuns, The Queen is Dead, terceiro álbum da carreira da banda inglesa Smiths, lançado em 1986, foi eleito pela revista especializada em música NME como o maior álbum de todos os tempos.

De acordo com a publicação, os votos de jornalistas colocaram o disco na frente de trabalhos dos Beatles e David Bowie que sempre ocupam o topo dessas pesquisas. Para a surpresa de todos, em terceiro lugar, aparece os Strokes com o álbum This Is It, de 2001.

O clássico disco dos Smiths lançado a mais de 20 anos, conta com vários sucessos da banda. I Know It’s Over, Bigmouth Strikes Again, The Boy with the Thorn in His Side, There Is a Light That Never Goes Out e Some Girls Are Bigger Than Others são alguns deles. A lista completa com os 500 maiores álbuns será divulgada pela revista nos próximos dias.

Veja lista com os cinco primeiros da lista:

1 – Smiths, “The Queen is Dead” (1986)

2 – Beatles, “Revolver” (1966)

3 – David Bowie, “Hunky Dory” (1971)

4 – The Strokes, “This Is It” (2001)

5 – The Velvet Underground & Nico (1967)