The Killlers já tem 'quatro ou cinco' músicas para novo álbum, diz vocalista

Luciano Bornorema – Território Eldorado

Pouco mais da metade das novas músicas do novo e quarto álbum da banda americana Killlers está pronto. Isso é o que revela o vocalista Brandon Flowers em entrevista ao site da BBC.

Durante papo, Flowers disse que já tem quatro ou cinco músicas prontas. Ele disse também que a banda encontrou um groove para nortear o sucessor de Day & age, lançado em 2008.



Os integrantes do Killers. (Divulgação).Veja também:

– The Killers revela que já é hora de gravar novo álbum

– Com jeitão de Killers, Brandon Flowers lança seu 1º disco solo

– PLAYLIST: Ouça música da carreira do Killers

No mês passado, a banda que estava “parada” desde janeiro de 2010, resolveu se encontrar para compor novas canções. Flowers admitiu que houve uma demora para começar, mas que agora todos os integrantes estão curtindo tudo.

Entre essa pausa do grupo, Brandon Flowers lançou seu primeiro disco solo: Flamingo. Depois, a banda se reuniu em abril deste ano para tocar no festival Lollapaloza, realizado pela primeira vez em Santiago, no Chile.