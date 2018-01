The Killers não mudará estilo de som, diz Brandon Flowers

Luciano Borborema – Território Eldorado

Neste ano deve ser lançado o novo trabalho da banda The Killers. O grupo que está em estúdio gravando o quarto álbum da carreira, revelou que o estilo do som da banda não mudará como chegou a ser falado por fãs na internet.

O vocalista e líder do grupo, Brandon Flowers prometeu que a banda não mudará o seu som. Em entrevista para a Radio 1, confirmou que o quarteto manterá o rock com pegada eletrônica. “Não queremos um novo ‘Hot Fuss’, um ‘Sam’s Town 2’ ou mais um ‘Day & Age’, vamos afiar o que já fizemos”, disse o vocalista. Brandon Flowers confirmou ainda que o novo álbum vai sair em 2012. “Seja no verão ou no inverno, ainda estamos discutindo isso, mas estamos na fábrica trabalhando!”. Nome e mais detalhes do disco serão revelados em breve.



Os integrantes do Killers. (Divulgação).