The Killers lançará coletânea de sucessos com duas inéditas

A banda norte-americana The Killers promete novo álbum ainda para este ano. O disco será uma compilação de sucessos da carreira do grupo. O trabalho contará com 15 faixas. Duas serão inéditas: Just Another Girl e Shot At The Night.

O álbum também será lançado em uma edição luxuosa que incluirá a versão demonstração de Mr Brightside e um remix de Calvin Harris de When You Were Young. Em entrevista ao site NME, o vocalista Brandon Flowers disse que a gravação do disco foi significativo e falou também que a seleção das faixas gerou discussão entre os integrantes.

“Eu estava escrevendo, isso é a segunda coisa natural para mim agora, mas eu sempre analisava o que eu tinha, e as dúvidas podem começar a entrar na sua cabeça. Mas eu estou muito feliz com as músicas que temos para adicionar à lista”, disse Flowers. A coletânea de sucessos do Killers está prevista para sair no dia 11 de novembro. Battle Born é o mais recente e quarto álbum de estúdio lançado pela banda.

