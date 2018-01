The Doors anuncia lançamento de primeira faixa inédita em 40 anos

do Território Eldorado

Após passar 40 anos sem novidades, fãs do The Doors terão a oportunidade de ouvir ‘She Smells So Nice’, faixa descoberta pelo produtor Bruce Botnik enquanto fazia pesquisa para o relançamento do disco ‘L.A. Woman’ (1971).



A reedição comemorativa do sexto e último disco de estúdio do The Doors, gravado somente dois meses antes da morte do cantor Jim Morrison, será lançada no dia 23 de janeiro. Já a espera pela faixa inédita será mais curta. A canção estará na página oficial da banda no Facebook no dia 9 de janeiro.

Além de ‘She Smells So Nice’, o álbum remasterizado terá versões alternativas de músicas como ‘L.A. Woman’, ‘Love Her Madly’ e ‘Riders on the Storm’ e contará também com o DVD de um documentário que revela os bastidores da gravação do disco.