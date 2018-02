The Darkness lança seu 3º disco; veja clipe do single 'Nothing’s Gonna Stop Us'

E+

Divulgação

O grupo de rock britânico The Darkness confirmou o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, Hot Cakes. O disco chega às lojas no dia 21 de agosto. Depois de uma espera de sete anos, Hot Cakes – produzido por Justin e Dan Hawkins marca a nova fase da banda que estava inativa há cinco anos, após a saída de um dos membros.

Desde que The Darkness, formado por Justin Hawkins (vocais/guitarra), Dan (guitarra/backing vocal), Frankie Poullain (baixo) e Ed Graham – voltaram a quase 12 meses atrás no palco principal do Download Festival de 2011 com sua formação original, o grupo britânico teve ingressos esgotados nas turnês no Reino Unido e na América do Norte. Após a reunião, a banda gravou o novo disco e lançou o single Nothing’s Gonna Stop Us, que já possui videoclipe. Assista abaixo.

Hot Cakes marca a continuação da carreira da banda, conhecida pelos hits I Believe In A Thing Called Love, Get Your Hands Off My Woman e Growing on Me. O The Darkness possui em seu histórico os discos Permission to Land (2003) e One Way Ticket to Hell… and Back (2005).