The Damned toca em São Paulo em abril

Marcelo Moreira

Um fantasma dos anos 7o ressurge para tocar no Brasil. A banda punk inglesa The Damned é a atração do Clash Club, em São Paulo, no mês de abril, mês recheado de arações internacionais.

Formado em 1974, The Damned foi um dos grupos pioneiros da cena punk britânica, capitaneada pelos Sex Pistols e Clash. Ao longo dos anos, a formação sofreu várias alterações e o som pendeu para o gótico, sem contar as inúmeras interrupções nas atividades. So, Who’s Paranoid?, lançado em 2008, é o mais recente álbum do grupo.

A atual formação da banda e que virá ao Brasil para sua turnê comemorativa de 35 anos conta com David Vanian (Vocal), Captain Sensible (guitarra e vocais), Pinch (bateria), Monty Oxy Moron (teclados) e Stu West (baixo).

SERVIÇO