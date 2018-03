The Cure voltará ao Brasil

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Os ingleses do The Cure vem ao País para fazer duas apresentações em abril, de acordo com a produtora XYZ. A banda do vocalista Robert Smith começa a turnê pelo Brasil no dia 4 na casa HSBC Arena, no Rio de Janeiro. Dois dias depois, dia 6, o show será em São Paulo no Estádio do Morumbi.

Em São Paulo, os ingressos começam a ser vendidos no dia 18 de fevereiro. Já no Rio, os interessados poderão comprar as entradas no dia 19. Valores serão revelados nos próximos dias. A venda será realizada no site www.livepass.com.br.

A banda formado em 1976, inicialmente como Easy Cure, tendo hoje na sua formação Robert Smith (voz e guitarra), Jason Cooper (bateria), Roger ´O Donnell (teclados), Simon Gallup (baixo) e Reeves Gabrels (guitarra).

Além do Brasil, a banda vai se apresentar em outros países da amaerica-latina. O The Cure fará shows no dia 9 de abril no Jockey Club, em Assunção, Paraguai, no dia 12 no no River Plate, Buenos Aires, Argentina, no dia 14th no Estadio Nacional, em Santiago, Chile, dia 17 no Estadio Nacional, em Lima, Peru, dia 19th no Parque Simon Bolivar, em Bogotá, Colombia e no dia 21 de abril no Foro Sol, na Cidade do Mexico, Mexico.

Robert Smith falou da turnê pela América do Sul. “Estamos delirantemente felizes de finalmente voltar à América do Sul – ficamos afastados por muito tempo! Nossos shows vão ter mais de três horas de duração e podem ter certeza que estamos firmemente decididos a fazer desta turnê a mais memorável de toda a nossa carreira”!

SERVIÇO

Rio Data: 04 de abril de 2013 Local: HSBC ARENA Ingressos à venda: 19 de fevereiro www.livepass.com.br

São Paulo Data: 06 de abril de 2013 Local: Estádio do Morumbi Ingressos à venda: 18 de fevereiro