The Cult vem ao Brasil em maio

Luciano Borborema – Território Eldorado

A banda de rock The Cult do vocalista Ian Astbury e do guitarrista Billy Duffy confirma seu retorno ao Brasil em maio. A apresentação será no HSBC Brasil, em São Paulo, no dia 14. As entradas vão de R$ 120 (1º lote pista) R$ 360 (pista vip).

Os outros valores e setores são: R$ 150 (2° lote pista), R$ 250 (cadeira alta), R$ 300 (frisas), R$ 350 (camarote). As vendas começam na próxima segunda-feira (28). Os interessados poderão comprar as entradas na bilheteria do HSBC e também pelo site da casa de shows.

A última apresentação da banda no país foi em 2008. Na época, o grupo inglês liderado pelo vocalista Ian Astbury divulgava o álbum Born into this, lançado em 2007.

A banda veio ao Brasil para fazer cinco shows: Porto Alegre, São Paulo, Recife, Fortaleza, Brasília e Curitiba. Era a quinta vez que o quarteto passava pelo país, a segunda vez desde que o grupo voltou à ativa em 2002, após hiato de três anos.

Além das faixas do álbum Born into this, a banda deverá mesclar no show de São Paulo alguns dos seus grandes sucessos dos anos 80 como: Fire woman, Edie (ciao baby), Rise, Wild hearted son, Go west, Spiritwalker, Rain e She Sells Sanctuary.