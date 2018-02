The Clash prepara box com discos remasterizados e canções com novos arranjos

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Os cinco primeiros álbuns da banda The Clash serão lançados remasterizados em um box luxuoso. A caixa chamada Sound System contará com os trabalhos The Clash (1977), Give Em Enough Rope (1978), London Calling (1979), Sandinista! (1980) e Combat Rock (1982).



Integrantes do Clash – Divulgação

O box ainda contará com CDs de singles, raridades, demos, e um DVD com imagens inéditas da banda. “O conceito da coisa toda é: o melhor box de música de todos os tempos”, disse o guitarrista Mick Jones ao jornal britânico The Guardian.

O baixista Simonon destaca uma linha de guitarra em Safe European Home, do segundo álbum da banda, De acordo com ele, ‘nunca ouvida antes’. O box está previsto para ser lançado em 09 de setembro.

E tem mais. Paralelamente a esse box, a banda vai lançar a compilação dupla The Clash Hits Back. Os fãs do grupo punk poderão ouvir 33 faixas na mesma sequência em que foram tocadas pela banda no Brixton Fair Deal, em 9 de julho de 1982.