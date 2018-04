'The Brothers Winter', o abismo entre Edgar e Johnny

Julio Maria

Quando todas as paredes pareciam derrubadas por quem fazia blues nos EUA até os anos 1950 – cegos, brancos, mulheres, índios, todos eram bem-vindos – eis que os negrões testemunham o nascimento de dois irmãos albinos loucos por escalas pentatônicas.

Edgard e Johnny Winter eram os ‘fantasmas’, algo inexplicável para os bluesmen da época que se perguntavam como poderia sair tanto vigor daqueles caras-pálidas. Os Winters cresceram e tomaram rumos diferentes. Edgar foi para o sax, Johnny cedeu à guitarra. Edgar ficou pop, Johnny ficou blues. O CD duplo “The Brothers Winter”, lançado agora pela ST2 no Brasil, mostra o tamanho do abismo entre os irmãos.

Edgard, no CD1, faz pop, rock, soul, funk, com propriedade e cheio de reverências ao gênero que ouvia em casa com o irmão, sem nunca assumi-lo com clareza. Canta mais que Johnny, mas toca menos.

Johnny, dono do CD2, é um tornado. Sola de forma incansável com frases que não se repetem nunca, como se tirasse coelhos diferentes da cartola a cada compasso. Johnny B. Goode e Jumping Jack Flash estão lá. Esforçado e competente, Edgar não tem o brilho que faz de Johnny aqueles seres únicos capazes de tirar o fôlego.

CD1 – Edgar Winter

1.Hoochie Coo

2.The Real Deal

3.We Can Win

4.Good Ol’ Rock`N Roll

5.Give Me The Will

6.Nitty Gritty

7.Eye Of The Storm

8.Sanctuary

9.Hot, Passionate Love

10.The Music Is You

11.What Do I Tell My Heart

CD2 – Johnny Winter

1.Instrumental

2.Should Have Quit Ya Baby

3.E.Z Rider

4.Catfish Blues

5.One Step At A Time

6.Johnny B Goode

7.Stranger

8.Highway 61 Revisited

9.She Moves Me Man

10.Jumpin Jack Flash

11.It’s All Over Now

12.Crawl