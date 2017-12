The Breeders volta a São Paulo em julho

do blog Roque Reverso

Grande nome do rock alternativo dos anos 90, o grupo norte-americano The Breeders voltará ao Brasil em julho. Liderada pelas irmãs Kelley e Kim Deal (musa eterna do Pixies), a banda será a atração principal da edição 21 do festival Popload Gig, que acontecerá no dia 24 de julho, no Cine Joia, em São Paulo.

O grupo traz a turnê comemorativa dos 20 anos do lançamento do disco “Last Splash”, que tem o hit “Cannonball” como um dos maiores da década derradeira do Século XX. A promessa é de que o álbum será tocado de maneira completa.

A banda já tocou duas vezes no Brasil: no Curitiba Pop Festival, em 2003, e no festival Planeta Terra, em 2008.

Os ingressos para o show do Breeders em São Paulo custam R$ 200 (Pista), com direito à meia-entrada . A venda começa na quarta-feira, dia 29, na bilheteria e no site do Cine Joia.

“Last Splash” saiu neste mês em sua versão deluxe, remasterizado. Foi rebatizado como “LSXX”, para indicar os 20 anos. Um DVD saiu junto e separado do álbum comemorativo.