The Black Keys domina Grammy 2013

No último domingo (10), foi celebrada a edição 2013 do Grammy, o maior prêmio da música internacional. A festa foi realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. A noite trouxe tanto algumas surpresas quanto premiações que já podiamos imaginar.

A cantora Adele, por exemplo, dificilmente deixa uma noite dessas sem algum estatueta, e não foi diferente dessa vez. A cantora britânica levou o prêmio de Melhor Performance Solo Pop com a música Set Fire To The Rain.

Já os ingleses do Mumford & Sons despistaram os favoritos ao título de Melhor Disco do Ano, e faturaram a categoria com o álbum Babel. Mas o destaque do Grammy foi mesmo o grupo The Black Keys.

A banda ganhou quatro títulos, entre eles melhor disco, canção e atuação de rock, além de melhor produtor para Dan Auerbach, que também é guitarrista e vocalista da banda. O cobiçado prêmio de melhor canção geral do ano foi para os nova-iorquinos do Fun, com We Are Young. A festa do Grammy durou cerca de 3 horas e meia.



Veja os principais vencedores:

Gravação do ano:

“Lonely Boy”, The Black Keys

“Stronger (What Doesn’t Kill You)”, Kelly Clarkson

“We Are Young”, Fun. (com Janelle Monáe)

“Somebody That I Used to Know”, Gotye (com Kimbra) – vancedor

“Thinkin Bout You”, Frank Ocean

“We Are Never Ever Getting Back Together”, Taylor Swift

Álbum do ano:

“El Camino”, The Black Keys

“Some Nights”, Fun.

“Babel”, Mumford & Sons – vencedor

“Channel Orange”, Frank Ocean

“Blunderbuss”, Jack White

Música do ano:

“The A Team”, Ed Sheeran

“Adorn”, Miguel Pimentel

“Call Me Maybe”, Carly Rae Jepsen

“Stronger (What Doesn’t Kill You)”, Kelly Clarkson

“We Are Young”, Fun. (com Janelle Monáe) – vencedor

Artista revelação:

Alabama Shakes

Fun. – vencedor

Hunter Hayes

The Lumineers

Frank Ocean

Performance pop solo:

“Set Fire To The Rain”, Adele – vencedor

“Stronger (What Doesn’t Kill You)”, Kelly Clarkson

“Call Me Maybe”, Carly Rae Jepsen

“Wide Awake”, Katy Perry

“Where Have You Been”, Rihanna

Performance pop de duo ou grupo:

“Shake It Out”, Florence & the Machine

“We Are Young”, Fun. (com Janelle Monáe)

“Somebody That I Used To Know”, Gotye (com Kimbra) – vencedor

“Sexy And I Know It”, Lmfao

“Payphone”, Maroon 5 & Wiz Khalifa

Melhor álbum pop Instrumental:

“24/7”, Gerald Albright & Norman Brown

“Impressions”, Chris Botti – vencedor

“Four Hands & A Heart Volume One”, Larry Carlton

“Live At The Blue Note Tokyo”, Dave Koz

“Rumbadoodle”, Arun Shenoy

Melhor álbum vocal pop:

“Stronger”, Kelly Clarkson – vencedor

“Ceremonials”, Florence & the Machine

“Some Nights”, Fun.

“Overexposed”, Maroon 5

“The Truth About Love”, Pink

Melhor álbum rock:

“El Camino”, The Black Keys – vencedor

“Mylo Xyloto”, Coldplay

“The 2nd Law”, Muse

“Wrecking Ball”, Bruce Springsteen

“Blunderbuss”, Jack White

Melhor canção de rock

“Freedom At 21” – Jack White

“I Will Wait” – Mumford & Sons

“Lonely Boy” – The Black Keys – vencedor

“Madness” – Muse

“We Take Care Of Our Own” – Bruce Springsteen

Melhor álbum de música alternativa:

“The Idler Wheel Is Wiser Than The Driver Of The Screw And Whipping Cords Will

“Serve You More Than Ropes Will Ever Do”, Fiona Apple

“Biophilia”, Bjork

“Making Mirrors”, Gotye – vencedor

“Hurry Up, We’re Dreaming”, M83

“Bad As Me”, Tom Waits

Melhor álbum de rap:

“Take Care”, Drake – vencedor

“Food & Liquor II: The Great American Rap Album, Pt. 1”, Lupe Fiasco

“Life Is Good”, Nas

“Undun”, The Roots

“God Forgives, I Don’t Rick”, Ross

“Based On A T.r.u. Story”, 2 Chainz.

Canção de Rap

“Daughters” – Nas

“Lotus Flower Bomb (Feat. Miguel)” – Wale

“Mercy (Feat. Big Sean, Pusha T & 2 Chainz)” – Kanye West

“The Motto (Feat. Lil Wayne)” – Drake

“Ni**as In Paris” – Jay-Z & Kanye West – vencedor

“Young, Wild & Free (feat. Wiz Khalifa, Bruno Mars)” – Snoop Dogg

Álbum de R&B

Black Radio – Robert Glasper Experiment – vencedor

Back to Love – Anthony Hamilton

Write Me Back – R. Kelly

Beautiful Surprise – Tamia

Open Invitation – Tyrese Gibson

Canção de R&B

“Adorn” – Miguel – vencedor

” Beautiful Surprise” – Tamia

“Heart Attack” – Trey Songz

” Pray for Me” – Anthony Hamilton

“Refill” – Elle Varner

Gravação Dance

“Levels” – Avicii

“Let’s Go (feat. Ne-Yo)” – Calvin Harris

“Bangarang” – Skrillex – vencedor

“Don’t You Worry Child (feat. John Martin)” – Swedish House Mafia

” I Can’t Live Without You” – Al Walser