Texas Hippie Coalition retorna ao Brasil

da equipe Combate Rock

Banda fez um dos melhores shows da Virada Cultural SP em 2012

A banda Texas Hippie Coalition está de volta ao Brasil! As produtoras CP Management, Metal Music e Manifesto Bar orgulhosamente anunciam a turnê de um dos grupos que mais crescem no cenário norte-americano. A excursão ocorre de 16 a 21 de abril e deve passar pelas cidades de Goiania (19/04 – Bolshoi Pub), São Paulo (20/04 – Manifesto Bar), Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Buenos Aires (ARG). Os ingressos na capital paulistana já estão à venda. Mais informações no serviço abaixo.

Neste momento, Big Dad Ritch (vocal), Wes Wallace (guitarra), John Exall (baixo) e Timmy Braun (bateria) estão em turnê promovendo o álbum “Peacemaker”. Este trabalho foi gravado em Los Angeles e captaneado pelo aclamado produtor Bob Marlette (BLACK SABBATH, ALICE COOPER, ANVIL). O resultado deste disco são 11 canções altamente carregadas com o melhor do Southern-fried classic rock.

“Do topo da minha cabeça à ponta da minha língua, no fundo do meu coração e dos meus pulmões, é de onde as nossas músicas nascem. O espírito bandido continua vivo e o Brasil novamente verá o nosso poder sonoro!”, disse o vocalista Big Dad Ritch.

Formada em 2004, o Texas Hippie Coalition foi uma das atrações da Virada Cultural de São Paulo 2012. Recentemente, eles fizeram algumas apresentações ao lado do Lynyrd Skynyrd pelos EUA. A influencia deles é basicamente Willie Nelson, Waylon Jennings, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, Black Label Society e Pantera.