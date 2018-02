Testament lançará novo disco no final de julho

Flávio Leonel – Roquer Reverso*

O Testament lançará disco novo no final de julho. “Dark Roots Of Earth” tem o dia 27 como data de chegada para a Europa e o dia 31 como data de lançamento nos Estados Unidos, via Nuclear Blast Records.

Será o décimo trabalho de estúdio do grupo norte-americano de thrash metal da “Bay Area” de São Francisco. O disco anterior foi “The Formation Of Damnation”, de 2008.

A produção do álbum é de Andy Sneap, que já trabalhou com outros grupos de peso do thrash metal, como o Megadeth, Kreator e o Exodus. A capa foi criada pelo artista Eliran Kantor.

Além da versão normal com nove faixas gravadas, “Dark Roots Of Earth” terá uma outra especial com um DVD e algumas músicas covers de bônus.

No DVD, será possível ver também o making of do álbum. Entre as músicas de bônus, “Dragon Attack”, do Queen; “Animal Magnetism”, do Scorpions; e “Powerslave”, do Iron Maiden.

O fã do Testament também terá a possibilidade de ter “Dark Roots Of Earth” em vinil. Será um LP duplo, com as nove faixas e as 3 covers.

Enquanto o álbum não sai oficialmente, o grupo liberou a faixa “True American Hate”. Escute abaixo a música e veja o nome das demais que farão parte do novo disco do Testament.

Lista de Faixas

01. Rise Up

02. Native Blood

03. Dark Roots Of Earth

04. True American Hate

05. A Day In The Death

06. Cold Embrace

07. Man Kills Mankind

08. Throne Of Thorns

09. Last Stand For Independence

Bonus

10. Dragon Attack (Queen cover)

11. Animal Magnetism (Scorpions cover)

12. Powerslave (Iron Maiden cover)

13. Throne Of Thornes (extended version)

+ Bonus DVD

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.