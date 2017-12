Testament honrou tradições do thrash em noite histórica com Anthrax em SP

O cenário era perfeito para qualquer fã de thrash metal: numa noite única, o Testament e o Anthrax tocariam no mesmo local em São Paulo. Para quem acompanhou um pouco da história do gênero e dos shows no Brasil, saber que duas grandes bandas deste quilate estariam no HSBC Brasil no dia 15 de maio transformava em obrigação não perder tal momento. No caso do Testament, o grupo norte-americano honrou as tradições do estilo e fez mais uma apresentação de qualidade em solo paulistano.

A despeito dos organizadores agendarem o show para uma quarta-feira, sendo que o ideal seria um sábado, o público compareceu em bom número. Parece haver uma avaliação dos produtores de que o público de SP é capaz de superar obstáculos e lotar todos os eventos de rock em qualquer dia da semana.

É fato que o povo desta cidade já convive há algum tempo com uma grade de atrações bem parecida com a das cidades mais badaladas do globo, mas não é absurdo lembrar que a metrópole imensa e com seus tradicionais problemas de trânsito gera obstáculos imensos para quem deseja ir a algum evento de meio de semana. No caso do show do Testament, que começou pouco depois das 21 horas, muitos ainda estavam na fila das bilheterias para a compra ou a simples retirada dos ingressos quando a banda subiu ao palco.

Em relação à retirada das entradas compradas via internet, aquele cenário bizarro de sempre no Brasil: um único guichê para isso, transformando aquilo que seria uma vantagem adquirida pela tecnologia, com taxa de conveniência, em nervosismo gratuito para o consumidor, que escutava os sons do show do lado de fora, enquanto a atendente confirmava zilhões de dados para entregar o ingresso nas mãos de cada um dos integrantes da fila.

Importante ressaltar que esse fato citado não é exclusividade do evento do HSBC. Vem acontecendo em diversos eventos em São Paulo há algum tempo. Pelo valor elevado de algumas atrações, o mínimo que os organizadores deveriam fazer é dar melhores condições para quem paga o ingresso e deseja ver shows com tranquilidade.

O show

Independente destes detalhes, que nem foram tão gritantes como em outros shows que o Roque Reverso acompanhou, o Testament subiu com todo o peso desejado pelos fãs ao palco. Promovendo seu mais recente álbum, o ótimo “Dark Roots Of Earth”, de 2012, a banda norte-americana começou com “Rise Up”, a primeira do disco, e agradou logo de cara.

Um detalhe que chamou a atenção desde as primeiras músicas do show foi o peso imposto pelo baterista Gene Hoglan em cada faixa executada pelo Testament. Com um domínio incrível dos bumbos, ele impressionou boa parte dos presentes no HSBC.

Na sequência, a banda emendou “More Than Meets the Eye”, do disco “The Formation of Damnation”, de 2008. Depois, trouxe mais três do novo álbum de 2012: “Native Blood”, “True American Hate” e a faixa-título ”Dark Roots Of Earth”.

Sempre simpático, o vocalista Chuck Billy conversava bastante com a plateia. Com um suporte de microfone iluminado com uma cor verde bastante chamativa, ele também simulava em várias músicas que estava tocando guitarra.

Passado o período de novidades, era a vez do momento “old school”, como definiu Chuck Billy. Com petardo atrás de petardo, o Testament mandou “Into The Pit”, ”Practice What You Preach”, “The Haunting”, “The New Order” e “Over The Wall”.

Vale destacar o belo entrosamento entre os guitarristas Eric Peterson e Alex Skolnick, além da boa presença do baixista Greg Christian. Juntamente com Chuck Billy e o batera Gene Hoglan, eles mostraram novamente que o Testament continua vivíssimo e com a possibilidade de vida longa no heavy metal.

Para o final, após uma breve saída da banda do palco, foram reservadas ainda as músicas “D.N.R. (Do Not Resuscitate)”, “3 Days In Darkness” e ”The Formation Of Damnation”.

O show foi relativamente curto, mas agradou que foi ao HSBC para curtir um bom thrash metal. Se comparada à apresentação que o grupo fez em 2011 no lotado Carioca Club, a de 2013 foi um pouco mais morna, mas ficou muito longe de ser inferior.

Com os anos de experiência nas costas e a superação dos vários obstáculos ao longo da carreira, o Testament parece já conhecer o caminho das pedras para manter a qualidade em seus shows. Ao público, resta torcer para que a banda continue vindo com frequência ao Brasil, mantendo a rotina recente.