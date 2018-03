Tem ingresso sobrando, e bem mais barato

Jotabê Medeiros

Sem filas nem atropelos. Ainda há ingresso de sobra para o show de Madonna, que chegou ao País ontem. Os shows no Brasil acontecem amanhã no Rio (Parque dos Atletas), terça e quarta em São Paulo (Estádio do Morumbi) e dia 9 em Porto Alegre (Estádio Olímpico).

Os DJs brasileiros Felguk (Rio) e Gui Boratto (São Paulo) farão os shows de abertura. O produtor do Black Eyed Peas (e DJ) will.i.am alegou “conflitos de agenda” para explicar porque não mais participará dos shows de MDNA aqui. Fabrício Peçanha toca em Porto Alegre. No início do ano, a apresentação de Madonna na abertura do Superbowl, em Nova York, foi vista por 144 milhões de pessoas.

Aos 54 anos, Madonna faz sua terceira turnê pelo País – veio em 1993, com The Girlie Show, voltou em 2008, com a Sticky & Sweet Tour. É uma viciada em trabalho: consta que ela ensaia antes de se apresentar, apesar de já ter feito 76 shows dessa turnê. Em Nova York, ela brincou com o Gangnam Style, do rapper Psy. Há 30 anos, a cantora lançou seu primeiro single, Everybody.