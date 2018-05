Tears for Fears no Brasil em outubro

Flávio Leonel – Roque Reverso *

O Tears For Fears anunciou em maio que fará shows em seis capitais brasileiras no mês de outubro. A banda da dupla Roland Orzabal e Curt Smith volta ao Brasil pela terceira vez, já que se apresentou por aqui em 1990 e 1996.

A passagem pelo país começará no dia 4 de outubro em Porto Alegre (Pepsi on Stage). Depois, continua no dia 6, em São Paulo (Credicard Hall); no dia 8, no Rio de Janeiro (Citibank Hall); no dia 9, em Belo Horizonte (Chevrolet Hall); no dia 11, em Brasília (Centro de Convenções); e no dia 15 em Fortaleza (Siara Hall).

O grupo surgiu na música pop com o lançamento do disco de estréia, The Hurting (1983), que teve três músicas no top 10 das paradas britânicas: “Mad World”, “Pale Shelter” e “Change”. Dois anos mais tarde, marcou definitivamente seu nome no planeta musical com o álbum “Songs from the Big Chair”, que se tornou uma sensação internacional e emplacou três músicas no Top 5 das paradas norte-americanas: “Shout”, “Everybody Wants to Rule the World” e “Head Over Hills”.

Já em 1989, a dupla lançou o que seria seu último disco junto até 2004. “The Seeds of Love” trouxe os hits ”Sowing The Seeds of Love”, “Advice for the Young at Heart” e “Woman Chains”, que grudaram na cabeça da galera. Depois de um período separados por aquelas brigas tradicionais de bandas, eles deixaram as picuinhas de lado e voltaram a trabalhar juntos em 2000.

Os ingressos para os shows estão à venda desde o dia 30 de maio no site www.ticketsforfun.com.br e nos pontos de venda oficiais das casas de shows.

Muita gente do rock pode até torcer o nariz para a banda, já que eles sempre tiveram mesmo um viés mais pop. Mas é impossível dizer que o grupo não tenha qualidade, especialmente com os hits do início de carreira. “Shout”, por exemplo, é uma grande música, tem algo de rock and roll e não fica devendo nada a outros clássicos que marcaram a década de 80.

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.