Tears for Fears faz cover de 'Ready to Start', do Arcade Fire

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

A dupla britânica do Tears for Fears divulgou na última semana uma faixa inédita em que toca uma composição do grupo Arcade Fire. O Arcade é uma banda canadense que começou em 2003, e foi se destacando no cenário indie do país até ganhar o mundo principalmente pela divulgação dos clipes, que costumam agradar os fãs pelas ideias originais.

E depois do Tears for Fears apontar a música como um ‘amor recíproco entre gerações’, a faixa Ready To Start ganhou uma versão com os típicos sintetizadores que marcaram os anos 80. O lançamento original dessa música foi há três anos no disco Suburbs do Arcade Fire.

Tears for Fears – Divulgação

Já o Tears For Fears está trabalhando no próximo álbum da carreira, que será o sucessor de Everybody Loves a Happy Ending. O lançamento já é esperado porque vai quebrar um hiato de inéditas que dura desde 2004.

O que ainda não está definido é qual será o nome do novo disco, e nem a partir de quando estará nas lojas. Além disso, não foi confirmado se a versão de Ready To Start fará parte do repertório, “mas é uma música que vale a pena ouvir”.

Clique aqui para ouvir a música.