Tears for Fears farão show extra em São Paulo

A série de shows do Tears For Fears ganha mais uma apresentação em São Paulo. Além dos shows confirmados em Porto Alegre (04/10), São Paulo (06/10), Rio de Janeiro (08/10), Belo Horizonte (09/10) e Brasília (11/10), a dupla formada por Roland Orzabal e Curt Smith, fará uma outra apresentação na capital paulista no dia 14 de outubro.



– QUINTESSÊNCIA traz o melhor dos anos 80; relembreOs interessados em ir ao show podem comprar os ingressos no site. A banda teve um hiato na segunda metade da década de 1990 e retornou aos palcos em 2003. Agora, vem ao Brasil mostrar seus grandes sucessos como: Shout, Everybody wants to rule the world, Sowing the seeds of love, Head over heels e Woman in chains.