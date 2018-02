System of a Down toca em São Paulo em outubro

estadão.com.br

SÃO PAULO – O System Of a Down tocará na cidade de São Paulo no final do ano. A banda, que toca no Rock In Rio, estenderá estadia no País com uma apresentação no dia 1º de outubro, na Chácara do Jockey, na capital paulistana.

Divulgação

Os integrantes do System of a Down voltaram a tocar no ano passado, depois de pausa de 4 anosOs ingressos começam a ser vendidos a partir de 11 de julho pela Livepass, com valores de R$100 (meia entrada) à R$ 450 (pista premium).

Será a primeira vez que o grupo vem ao Brasil. O quarteto retornou aos palcos no final do ano passado, depois de quatro anos sem tocar e muitos pedidos por sua volta. O último disco da banda, Hypnotize, foi lançado em 2005.

No Rock In Rio, o System se apresenta no dia 02 de outubro, no mesmo palco que Guns N’ Roses, Evanescence, Pitty e Detonautas. Não há mais entradas disponíveis para a atração.