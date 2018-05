Symphony X faz show ótimo, mas decepciona pela curta duração

Marcelo Moreira

Pode um show maravilhoso terminar com a reclamação de muitos dos espectadores? Pode. Foi o que aconteceu com o Symphony X, banda norte-americana de metal progressivo que está em miniturnê pelo Brasil.

O show de São Paulo, no último dia 4 de junho, no Via Funchal, arrancou aplausos entusiasmados o tempo todo e fartos elogios com a qualidade da apresentação, mas ao final, havia fãs revoltados com a curta duração do espetáculo. Foram 11 mpusicas executadas em pouco mais de uma hora.

Todo mundo queria mais porque a banda fez um show impecável, mas, estranhamente, o grupo mostrou uma insensibilidade irritante – o que surpreendeu, já que Russell Allen, o vocalista, e Michael Romeo, o guitarrista, são pessoas legais e gentis com os fãs.

Entre os clássicos desfilados, “Paradise Lost” levantou o público, que vibrou muito ainda com as ótimas “Smoke and Mirrors” e “Set the World on Fire”, que fechou a primeira parte. “‘End of Innocence” e “Dehumanized” causaram um pouco de estranheza, já que são novas e estarão no próximo álbum “Iconoclast”, que deverá ser lançado em breve, mas agradaram bastante, já que são mais pesadas e rápidas do que a maioria das músicas da banda.

O final da apresentação foi com chave de ouro: a suíte maravilhosa “‘The Odyssey”, sem utilizar recursos pré-gravados. E aí veio a irritação: não teve bis. De forma seca, se despediram, saíram do palco e não voltaram. Pena. O que era para ser memorável terminou de forma melancólica.

Para quem se dispuser a relevar a descortesia da banda, fica a dica: todas as músicas de “Iconoclast” já vazaram, em diferentes níveis de qualidade de gravação, na internet. é um aperitivo para saborear o prato principal, a versão original do álbum, que desde já entra para a lista dos três melhores álbuns da carreira do Symphony X.