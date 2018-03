Symbols celebra um Natal muito pesado no Manifesto

Marcelo Moreira

Uma banda nacional de heavy metal que durou apenas três anos em sua fase áurea conseguiu algo que nem mesmo alguns astros internacionais conseguiram em São Paulo: lotar uma casa de shows, ainda que pequena, em pleno dia 23 de dezembro.

A reunião do Symbols foi bastante despretensiosa. Era a comemoração dos 15 anos de criação do grupo, e o show seria único, já que o baterista Rodrigo Mello mora hoje nos Estados Unidos e não trabalha diretamente com música. Os outros quatro integrantes também têm suas prórias ocupações e projetos.

É inútil brigar contra a notícia: boa parte dos mais 500 espectadores que lotaram o Manifesto Bar, na zona sul de São Paulo, foi atraído pela presença sempre interessante do cantgor Edu Falaschi, ex-Angra e atual Almah. Junto com o irmão, o baixista e vocalista Tito Falaschi, deu forma ao Symbols em 1998 e ajudou a arquitetar a reunião, com a ajuda do guitarrista Demian Tiguez.

A banda ensaiou o suficiente para fazer um bom show de metal, mesclando o melódico e o progressivo de forma bem coesa e equilibrada.

Descontando o pouco tempo de ensaios e o triste evento do dia anterior – a mãe dos irmãos Falaschi morrera no interior de Minas Gerais após longa enfermidade -, o Symbols soou entrosado e bem melhor ao vivo do que nos dois álbuns com a formação clássica, lançados entre 1998 e 2000.

Havia muitos fãs de longa data do próprio symbols, que cantaram todas as músicas sem errar as letras. Um deles veio de Buenos Aires somente para o evento nas vésperas do Natal.

Houve bons momentos, como na pesada “Call to the End”, no hit “What Can I Do” e na quase balada “Hard Feelings”. O metal progressivo ficou por conta das épicas “Power Machine” e “Sons of Lord”, bem como na acelerada “Eyes in Flames”.

Bastante agradável e intenso, o show divertiu bastante público e banda, direito a canjas e participações especiais. Após o show, ficaram as perguntas: como uma banda desta qualidade não fez sucesso? Por que essa formação não continua pelo menos por amis alguns shows, como fez o Viper em 2012?

Tito Falaschi, nos bastadores, ficou bastante empolgado e já não descartava novos shows ou até mesmo “outros projetos” com o Symbols. Seu irmão Edu estava mais comedido, até em razão de sues próprios compromissos, já que o Almah, criado por ele, hoje é uma banda internacional.

“Não há como fazermos novos shows em 2013, não conversamos sobre isso. Cada um tem suas atividades profissionais, ligadas ou não à música. Além disso, o Mello mora nos Estados Unidos, não faz sentido uma reunião com a formação clássica sem ele. Foi um evento mais do que maravilhoso e isso é o que vai ficar nas mentes dos fãs e nas nossas. Quem sabe possamos retomar o contato e fazer algo no futuro, mas no momento não vejo como”, disse Edu quando atendia aos fãs no andar de cima da casa noturna.