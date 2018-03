SWU anuncia Raimundos

estadão.com.br

Veja também:

Vocalista desmente boato sobre retorno da formação orginal do Raimundos

Reprodução Banda lançou DVD neste ano

SÃO PAULO – A organização do SWU anunciou nesta segunda-feira, 24, que a banda Raimundos vai tocar no festival, depois de ser a atração nacional mais pedida pelo público nas redes sociais para integrar a programação do festival.

Raimundos se apresenta no dia 14 de novembro, no mesmo palco que Alice In Chains, Stone Temple Pilots e Faith No More.

O grupo lançou um DVD ao vivo, Roda Viva, em maio deste ano, que marcou o retorno da banda à estrada. O Raimundos é formado pelo vocalista Digão, o guitarrista Marquinhos, o baixista Canisso e o baterista Caio.