SWU anuncia Faith no More como atração

do Território Eldorado

A edição 2011 do SWU confirmou a banda americana Faith no More na programação do festival. O quinteto californiano toca no dia 14 de novembro.

Conhecido por hits como Epic, o grupo do vocalista Mike Patton se formou nos anos 80 e já lançou seis discos na carreira. A última vez que eles tocaram no Brasil foi em 2009, no festival Maquinária.

O SWU irá ocorrer entre os dias 12 e 14 de novembro, em Paulínia, no interior de SP (a 120 quilômetros da capital paulista). Entre as atrações confirmadas estão Megadeth, Sonic Youth, Peter Gabriel, Black Eyed Peas e Snoop Dogg.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Última passagem do Faith No More no Brasil foi em 2009 – Divulgação