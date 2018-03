SuperHeavy tem excesso de reggae

Lauro Lisboa Garcia

A reunião de um dinossauro do rock (Mick Jagger), um herdeiro do roots reggae de Bob Marley (seu filho Damian), a metade fundadora da dupla pop Eurythmics (Dave Stewart), uma expoente do neo soul (Joss Stone) e um compositor indiano de trilhas sonoras para cinema (Allah Rakha Rahman) poderia resultar em esquizofrenia sonora.

Porém, o álbum homônimo do supergrupo SuperHeavy, eclético e energético, não causa impacto além do previsível, diante das influências/vertentes que naturalmente cada um traria para o projeto. As vozes potentes de Jagger, Joss e Damian se fundem em harmonia nas primeiras faixas, mas há um excesso de batidas de reggae que permeiam quase todo o álbum e tangem a monotonia.

Na balada Never Gonna Change, ao melhor estilo dos Rolling Stones, o band leader Jagger brilha solo, e traz enfim o rock para I Can’t Take no More e Warning People. Em outras há a predominância das sonoridades indianas, como Mahyia (em que Joss explora regiões vocais diferentes do habitual, menos áspera) e a ruidosamente eletrônica Hey Captain, mas o reggae em suas variantes persiste.

Afinal, todos têm uma certa ligação com o gênero. Stewart, que trabalhou com Jimmy Cliff, e Jagger, que gravou um célebre dueto com Peter Tosh (Don’t Look Back, em 1978) fizeram questão de ter um jamaicano na banda. Mas exageraram na generosidade.

Jagger disse que nem sabia no que isso ia dar, mas antes de tudo queriam se divertir. Ok, é curioso conferir esse mix de Bollywood, rock, soul, pop e reggae, mas no fim fica a impressão de ser muito barulho para poucas boas canções.