Suicidal Tendencies, Iron Butterfly e Man Or Astro-Man? são alguns dos destaques do rock na Virada Cultural 2012

Flávio Leonel – Roque Reverso *

A Virada Cultural 2012 acontece em maio na cidade de São Paulo, nos dias 5 e 6, e traz uma penca de atrações interessantes que prometem atrair as diversas tribos da capital paulista. Especificamente em relação ao bom e velho rock n’ roll, há bons nomes, com bandas que fizeram a história de diversas vertentes do estilo musical, nacionalmente ou internacionalmente.

Entre os destaques, o público vai poder ver gratuitamente o grupo de hardcore punk/thrash Suicidal Tendencies, o lendário Iron Butterfly e o Man Or Astro-Man?, que abalou na década de 90 as estruturas do rock alternativo com apresentações para lá de malucas e concorridas.

Suicidal e Iron Butterfly tocam no Palco da Avenida São João. O primeiro se apresentará no ingrato horário das 9h30 do domingo, dia 6. O segundo fará show às 23h30 da noite anterior. No mesmo palco, também tocarão outros nomes norte-americanos, como Tito y Tarantula, Members of Morphine & Jeremy Lyons, White Denim e Black Oak Arkansas. Também haverá shows da banda argentina La Renga e dos brasileiros Mutantes, Titãs, que tocarão o disco “Cabeça Dinossauro”, e Made in Brazil, que tocará o disco “Jack, o Estripador”.

O Man Or Astro-Man? vai se apresentar no Palco da Alameda Barão de Limeira às 22h30 do sábado. No mesmo local, estão escalados mais atrações brasileiras, como Serguei, A Bolha, Jupiter Maçã, Não Religião, Pin Ups, Defalla, Brothers of Brazil. Também se apresentam lá Daevid Allen & Gong Global Family (Austrália) e Popa Chubby (EUA).

Outro palco que traz atrações roqueiras é o Baratos Afins, cujo nome é uma homenagem à clássica loja da Galeria do Rock que tanto contribuiu para a música. Entre os grupos de destaques deste palco, estão o grande Golpe de Estado, As Mercenárias, Salário Mínimo, Carro Bomba e o Baranga.

Além dos palcos citados, haverá uma espaço no Largo Santa Efigênia, onde será feita uma Roda de Rock. Em um esquema de roda, o grupo Houdinis tocará uma vasto repertório com vários clássicos do rock n’ roll das 18 horas de sábado às 18 horas do domingo, com pausas de meia hora para descanso.

Ao todo, serão 25 palcos, 10 pistas e 10 espaços para intervenções. A programação completa está aqui.

São esperadas entre 3 a 4 milhões de pessoas na Virada Cultural. Cerca 300 agentes da CET irão organizar as rotas e a antecipação de bloqueios no centro. Assim como nos anos anteriores, o metrô continuará funcionando em horário estendido.

* Flávio Rangel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.